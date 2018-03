CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Innocente anche sul piano contabile, dopo l'assoluzione sul fronte penale e l'archiviazione del procedimento disciplinare. Con la sentenza appena depositata dalla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, che ha respinto la richiesta della procura di condannare Giovanni Artico al risarcimento di oltre 400mila euro in favore della Regione, si chiude la parentesi Mose nella vita dell'ex funzionario pubblico ed ex sindaco di Cessalto. «Ma non posso dimenticare che me ne è stato portato via un pezzo e che il...