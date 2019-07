CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Giusto per avere un'idea di quanto tempo è passato dall'inizio di questa storia, basti pensare che quel giorno Bettino Craxi ricevette a Milano il primo avviso di garanzia dal pool di Mani Pulite. Era il 15 dicembre 1992 e a Marghera, invece, in un'auto rubata e abbandonata nel parcheggio del motel Agip venne scoperto dalla polizia un carico di armi proveniente dall'ex Jugoslavia e destinato alla mafia siciliana: un rinvenimento propiziato dalla Mala del Brenta con l'intervento dei Servizi Segreti. Per quell'episodio, a...