Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZAVENEZIA È successo a (quasi) tutti. Prima arriva la multa per eccesso di velocità, poi la richiesta di fornire i dati del guidatore. Non comunicarlo costa decisamente caro: la sanzione, praticamente, raddoppia. Anche mandare i dati, però, non è una procedura indolore: il motivo della richiesta è sottrarre i punti dalla patente. Eppure una sentenza del giudice di pace di Dolo (Venezia) spiega che un modo di salvare capra e...