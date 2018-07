CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Dovrà risarcire un milione di euro alla Guardia di Finanza per il grave danno provocato all'immagine delle Fiamme Gialle a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta Mose.La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato l'ex generale Emilio Spaziante a versare una somma doppia rispetto a quella che gli è stata contestata di aver ricevuto a titolo di corruzione, ovvero i 500 mila euro che l'allora presidente del Consorzio Venezia Nuova (Cvn), Giovanni Mazzacurati, raccontò di aver versato per influire in maniera...