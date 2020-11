LA SENTENZA

VENEZIA Dove verrà fatta la manutenzione delle paratoie del Mose? A casa di chi vincerà l'appalto di gara. È attesa a giorni la sentenza del Tar Veneto, che si è riunito il 7 ottobre scorso per trattare, congiuntamente, tutti i ricorsi che si sono accumulati a proposito delle due gare d'appalto da 18 milioni di euro indette dal Consorzio Venezia Nuova per la manutenzione delle paratoie del Mose. Si parla delle paratoie della bocca di porto di Treporti, le prime ad essere affondate nel 2013 e quelle che hanno presentato le maggiori criticità anche da più tempo immerse in acqua salata: dalla sabbia che si incastra nel loro alloggiamento, rendendo difficoltoso il perfetto rientro in sede - a meno che ogni volta non venga effettuato un accurato drenaggio - allo scrostamento delle vernici antivegetative di cui sono ricoperte.



L'IPOTESI

Ma emerge un particolare non di poco conto, e non inserito all'epoca della redazione del bando: non è stato ancora definito con precisione un posto idoneo per la manutenzione delle barriere gialle. Quindi l'ipotesi più accreditata, secondo il provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone, in questo momento, è che vengano portate a domicilio dell'impresa che si aggiudicherà definitivamente la gara: fosse Cimolai a Monfalcone, fosse Fincantieri in Sicilia, fosse Brodosplit ai cantieri di Spalato. E non è esattamente un'operazione da cinque minuti, con grosse responsabilità a carico di chi esegue lo smontaggio e il trasporto, di cui si dovrà tenere necessariamente conto in fase di affidamento dell'incarico.

In un primo tempo le lavorazioni erano previste all'Arsenale, negli storici bacini di carenaggio della Serenissima, ma sarebbe stato necessario realizzare un capannone alto come Palazzo Ducale con appositi depuratori, intervento che sarebbe stato eccessivamente invasivo per l'area. Tanto che l'ex provveditore alle Opere pubbliche Roberto Linetti aveva optato per l'ipotesi dell'area Pagnan, già di proprietà del Consorzio Venezia Nuova, dove anche la fornitura dei materiali, trattandosi di terraferma, sarebbe stata più agevole. Ma il supercommissario Elisabetta Spitz, dopo una visita alla zona, ha espresso la propria contrarietà all'ubicazione lì della manutenzione. Ragion per cui chi vincerà l'appalto, a questo punto dovrà occuparsi anche del trasporto in un'area propria.

LE IMPRESE

Una vicenda travagliata, in perfetta linea con lo stile della grande opera: i concorrenti sono sempre gli stessi da due anni, gli stessi che hanno contribuito a realizzarle, queste paratoie, ma ancora non è stato deciso chi svolgerà l'intervento, che diventa sempre più urgente. Si tratta della Cimolai di Pordenone, in questo momento impegnata anche nella realizzazione della riparazione della porta della conca di navigazione di Malamocco, la Brodogradevna Industrija Split e un raggruppamento di imprese costituito da Fincantieri-Berengo-Sirai-Fagioli-Nautilus. Prima gara, anno 2018: Cimolai e Brodosplit vengono escluse per la mancanza di capacità finanziaria e tecnico professionale previsto dal bando. Poi viene esclusa anche Fincantieri perchè l'offerta è giudicata inammissibile. La gara viene chiusa e ne viene indetta un'altra. Stessi partecipanti, ma la Brodosplit viene esclusa subito perchè non ha versato la cauzione di circa 200 mila euro. «Ma perchè non era stata restituita quella della gara precedente» fa presente il difensore, l'avvocato Andrea Pavanini. Anche Fincantieri viene esclusa per non correttezza dell'offerta presentata. Ma nel frattempo fioccano i ricorsi: Brodosplit impugna l'esclusione dalla prima gara e il nuovo bando, Fincantieri idem, Cimolai contesta l'ammissione alla gara di coloro che avevano fatto causa. Ora la sentenza del Tar dovrebbe chiudere la vicenda. A meno che gli altri non ricorrano in appello

Raffaella Vittadello

