LA SENTENZAVENEZIA Condannato per favoreggiamento della prostituzione, era stato sospeso dalla magistratura, sia come cassazionista che come tributario. Ma l'epilogo di questa storia di veleni fra toghe è che ora il giudice di Lecce, già presidente della commissione regionale del Veneto, potrà tornare in servizio nei contenziosi erariali. L'ha deciso il Tar del Lazio, con una sentenza pubblicata l'altro ieri, sulla base di una lacuna nella legge sull'ordinamento della giustizia di settore: la norma prevede «genericamente» l'apertura del...