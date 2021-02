LA SENTENZA

TORINO «Sono soddisfatta, la verità è uscita fuori anche se dopo anni. Sono sollevata, so che andranno avanti facendo ricorso ma almeno abbiamo messo un punto fermo. Nessuno mi ha mai chiesto scusa e ancora adesso per colpa di questa vicenda non ho più trovato lavoro. Ma io voglio solo tornare a fare la maestra d'asilo». A parlare è l'insegnante, diventata famosa suo malgrado perché vittima di revenge porn. Ha cercato giustizia contro il torto subito, la dignità ferita, il lavoro ingiustamente perduto. E l'ha avuta. Ieri in tribunale a Torino sono state condannate la preside e la mamma di una piccola alunna protagoniste della vicenda che ha visto lei, una giovane maestra d'asilo, umiliata dopo la diffusione di sue foto private da parte dell'ex fidanzato che le aveva diffuse in una chat ai compagni del calcetto.

PRIMA VITTORIA

La maestra aveva perso il lavoro: costretta al licenziamento da parte della direttrice dell'asilo privato che temeva di perdere rette e che il nome della scuola venisse infangato per colpa di questa vicenda. Ora la vera vittima ha ottenuto una prima vittoria in tribunale: la dirigente scolastica dell'istituto è stata condannata a un anno e un mese di reclusione (con la condizionale). 12 mesi, invece, per la madre di un'alunna, accusata di aver inoltrato le immagini ad alcune amiche dopo averle scovate nello smartphone del marito. La giovane insegnante si è costituita parte civile e ha ottenuto il diritto a un risarcimento e delle somme di denaro a titolo di provvisionale.

La preside era accusata di violenza privata e diffamazione, la mamma di tentata violenza privata e violazione del codice sulla privacy. «Siamo tutti lupi cattivi in una storia raccontata male» - si è limitata a commentare la preside dopo la decisione. Le immagini erano arrivate subito agli occhi di una coppia di genitori di una bimba che frequentava la scuola: la madre ora condannata a un anno con pena sospesa, si era insinuata nella vicenda facendo pressioni sulla maestra affinché non denunciasse il suo ex fidanzato che aveva diffuso le foto senza il suo consenso. In abbreviato rispondono della diffusione delle immagini anche il papà della piccola alunna e una collega di lavoro della maestra: lui è stato assolto, mentre lei è stata condannata a otto mesi. La sentenza per loro è stata pronunciata in contemporanea, in un'altra aula. L'ex fidanzato aveva invece già chiesto e ottenuto un anno di messa alla prova. La ragazza, appena ventenne aveva deciso di rivolgersi alla procura sporgendo querela contro tutti coloro che l'avevano ingiustamente colpevolizzata. In aula ha voluto essere presente.

Giacomo Nicola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA