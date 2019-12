LA SENTENZA

ROMA Sono molti i paletti che la Cassazione ha messo nella sentenza sulla depenalizzazione della coltivazione domestica di piante stupefacenti, resa nota ieri, ma nonostante ciò prosegue il coro di proteste. Per il Family day, così «si inventa un diritto a drogarsi che non ha alcun fondamento giuridico e alimenta una cultura dello sballo che è fra le maggiori cause di incidenti stradali mortali». Sulla stessa scia anche il Moige, «seriamente preoccupato per il messaggio devastante ai giovani: con questa legalizzazione si avrà certamente un aumento dei consumi ed un calo di percezione della pericolosità di questa droga». Anche l governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è detto contrario a questa «legalizzazione della droga a piccoli passi». Dalla comunità di San Patrignano pronosticano che il verdetto «inciderà negativamente sull'educazione dei minori che cresceranno nella convinzione che l'utilizzo di cannabis sia innocuo e socialmente condiviso».

NIENTE FERTILIZZANTI

Tuttavia gli ermellinì, in attesa che il Parlamento faccia una legge che fissi quantitativamente le regole sul possesso e la vendita della cannabis, sono stati a ben guardare molto poco permissivi. Hanno infatti sottolineato che lo stupefacente coltivato in casa - può anche non trattarsi di sola cannabis - deve essere di «modestissimo quantitativo», coltivato con «rudimentali tecniche» per cui sono al bando fertilizzanti e impianti di irrigazione. Il consumo delle piantine, qualora crescano senza aiutini, poi è riservato al solo «coltivatore» diretto, è il caso di dirlo, con esclusione di eventuali conviventi e gruppi di amici. Apriti cielo poi se in casa ci sono pure bilance di precisione e qualunque altra cosa che, in caso di perquisizione, possa fare link con il mercato dello spaccio. Due piantine di marià sul balcone possono portare molti guai, anche adesso. In un video via social, Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia parla di «messaggio negativo ai giovani» e ricorda che tutti i drogati pesantì hanno cominciato «con una canna». Per Fabio Rampelli di FdI, l'uso di cannabis è frutto di una «sottocultura autodistruttiva» da contrastare, e secondo il senatore Udc Fabio De Poli si tratta di una «follia diseducativa».

