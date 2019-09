CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAROMA La decisione è storica: non è più punibile chi agevola il suicidio di persone sottoposte a trattamenti di sostegno vitale e «affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili». La Corte costituzionale dopo due giorni di camera di consiglio assolve gli atti di disobbedienza civile di Marco Cappato, promossi dall'associazione Luca Coscioni. L'aiuto a Dj Fabo, cieco e tetraplegico, per morire in Svizzera, non è reato. La sconfitta è della politica: la Consulta...