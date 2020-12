LA SENTENZA

ROMA L'emozione è più forte della paura del contagio. Il sollievo, dopo quattro anni trascorsi tra inchiesta e processo, fa dimenticare per un attimo la pandemia in corso e non fa resistere alla tentazione di abbracciarsi, baciarsi, esultare stringendosi le mani. Quando i giudici della II sezione della Corte d'Appello di Roma escono dalla camera di consiglio e confermano la sentenza di assoluzione per la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso in atto pubblico, il silenzio dell'aula viene rotto da un applauso che mette fine - almeno fino al prossimo round in Cassazione - al processo che più ha fatto tremare il Campidoglio targato Cinquestelle: quello sulla promozione - poi revocata - di Renato Marra, fratello di Raffaele Marra, ex capo del Personale e, soprattutto, ex braccio destro della sindaca, già condannato per abuso d'ufficio per questa vicenda e anche per corruzione in un altro procedimento.

LA GIORNATA

La giornata giudiziaria per la Raggi inizia alle 9,30. La requisitoria del pg Emma D'Ortona dura pochissimo e si conclude con una richiesta di condanna: «La sindaca conosceva la posizione di Raffaele Marra e ha omesso di garantire l'obbligo che si astenesse nella nomina del fratello. Dieci mesi di reclusione, con l'accusa di falso documentale in atto pubblico». Poi, la discussione della difesa. L'avvocato Pierfrancesco Bruno, che insieme ai colleghi Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori assiste la prima cittadina, parla poco più di un'ora. L'attesa: i giudici entrano in camera di consiglio. Escono alle 13 per la lettura del dispositivo: «La sentenza di primo grado viene confermata». La sindaca è assolta. Gli abbracci sono per il marito Andrea, per i difensori, per lo staff.

LA REAZIONE

La reazione, a caldo, è composta ma ferma e le prime parole della sindaca sono proprio per chi era dentro all'aula, ad attendere insieme a lei. Non solo oggi, ma dal 2016: «Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco - ha detto Raggi - in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto, all'interno del M5s». E non solo. «Ora - aggiunge la sindaca - è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio. Chi ha la coscienza a posto non si offenda per queste parole ma tanti altri, almeno oggi, abbiano la decenza di tacere». In un post su Facebook chiede «silenzio» per il suo «fiore d'acciaio» anche il marito della Raggi, Andrea Severini: «Quattro anni di fango restituiti a chi ha provato con ogni mezzo ad abbatterla».

L'ACCUSA

Per gli inquirenti, Raggi avrebbe mentito nella dichiarazione resa alla responsabile Anticorruzione del Comune, Mariarosa Turchi, sostenendo che, nella procedura di nomina del fratello, Raffaele Marra avesse avuto un ruolo «meramente compilativo» e si fosse limitato a trascrivere le «determinazioni assunte» dalla prima cittadina.

Tutto inizia nel 2016 con la nomina - poi ritirata - di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo di Roma Capitale. L'iscrizione della sindaca sul registro degli indagati scatta il 9 gennaio 2017. Non è solo il caso «Marra» a scuotere il Campidoglio: Raggi è accusata anche di avere favorito Salvatore Romeo, che da funzionario comunale era stato promosso a capo della segreteria. Le contestazioni, inizialmente, sono falso e abuso d'ufficio per la vicenda Marra, e solamente abuso d'ufficio per quella di Romeo. Il 2 febbraio, Raggi viene interrogata per quasi 9 ore dall'aggiunto Paolo Ielo e dal pm Francesco Dall'Olio, che le chiedono anche conto di alcune polizze vita stipulate da Romeo nel 2016 e a lei intestate. Entrambe le accuse di abuso d'ufficio vengono poi archiviate: resta in piedi solo la contestazione di falso per la dichiarazione resa all'Anac sulla nomina di Marra. Nel gennaio 2018 la sindaca chiede e ottiene il giudizio immediato, una decisione che le permette di saltare l'udienza preliminare e di comparire in aula dopo il 4 marzo, data delle elezioni politiche. Il processo si apre il 21 giugno 2018 e si chiude il 10 novembre: dopo 45 minuti di camera di consiglio, il giudice assolve la sindaca dall'accusa «perché il fatto non costituisce reato». Per il magistrato, Raggi sarebbe stata vittima di un raggiro ordito dai fratelli Marra in suo danno. La procura ricorre in appello. Ieri la sentenza, con la conferma dell'assoluzione.

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA