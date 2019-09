LA SENTENZA ROMA Ergastolo per omicidio e stalking. È la sentenza inflitta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAROMA Ergastolo per omicidio e stalking. È la sentenza inflitta dalla corte d'Appello di Roma nei confronti di Vincenzo Paduano, l'uomo che uccise e poi diede alle fiamme l'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio il 29 maggio del 2016 in via della Magliana a Roma. Una decisione arrivata al termine di una camera di consiglio durata oltre due ore nel secondo processo d'appello per questa drammatica vicenda. La Cassazione, nell'aprile scorso, aveva infatti ordinato un nuovo processo ritenendo il reato di stalking non assorbito da quello di...