LA SENTENZAPORDENONE Fabio Gaiatto era stato preparato. «Non aspettarti i 9 anni chiesti dal procuratore - gli aveva detto l'avvocato Guido Galletti un paio di giorni fa - Sarà di più». Ma quei 15 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a 36mila euro di multa, nessuno se li aspettava per il mago del forex, il portogruarese accusato di aver raggirato 2.700 risparmiatori del Nordest raccogliendo con la sua Venice Investment Group risparmi per 67 milioni di euro e restituendo soltanto 28 milioni. È per via della continuazione: il giudice per le...