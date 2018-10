CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAMACERATA Prima che la Corte d'assise lo condanni a 12 anni di carcere per strage, porto abusivo di armi e danneggiamenti, il Lupo - come si faceva chiamare Luca Traini - racconta la sua conversione avvenuta in carcere. «Dopo otto mesi di detenzione ho constatato che il male è insito nell'uomo, a prescindere dal colore della sua pelle», dice leggendo cinque fogli di bloc notes scritti in stampatello, le sue dichiarazioni spontanee rese in apertura dell'udienza che ieri ha concluso il processo di primo grado per il tirassegno sui...