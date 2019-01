CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZALORIA Sottoposto a una detenzione disumana perché è stato per più di mille giorni in una cella stretta e sovraffollata: il giudice di sorveglianza accoglie il ricorso dell'avvocato Lorenza Secoli, e concede uno sconto di 110 giorni (quasi 4 mesi) al 37enne Andrea Loro, di Loria, che si trova in carcere da 5 anni perché, nel gennaio del 2013 tento di strangolare e poi di sare fuoco all'allora compagna 33enne Matilde Ardia. Il giudice di sorveglianza non aveva molti margini di scelta, visto il comportamento carcerario di Loro, che...