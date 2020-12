LA SENTENZA

La prima assoluzione è di 5 anni fa. Dopo una breve camera di consiglio, il gup di Palermo decise che Calogero Mannino, ex ministro Dc, con la trattativa Stato-mafia non c'entrava nulla. Un verdetto arrivato a due anni dall'inizio del processo che, a dispetto del nome del rito scelto dall'imputato, di abbreviato non aveva avuto nulla. Oggi la pronuncia della Cassazione che ribadisce l'estraneità alle accuse del politico siciliano. Finisce così, col suggello della Suprema Corte, l'odissea giudiziaria di Calogero Mannino, già processato e assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, tornato in aula per rispondere di minaccia a Corpo politico dello Stato, «motore», secondo i pm, del perverso accordo tra pezzi delle istituzioni e mafiosi che il potente politico siciliano aveva siglato per salvarsi la vita.

Nella ricostruzione dell'accusa, la mafia lo voleva morto perché non aveva rispettato i patti stretti con i padrini. Per sopravvivere, Mannino avrebbe gettato le basi per un dialogo con la mafia. «La Corte di Cassazione, confermando il giudizio della Corte d'Appello di Palermo, ha posto termine alle esercitazioni di fantasia che l'ossessione persecutoria di alcuni pm ha messo su carta sin dal 1991 in diversi processi nei quali sono stato sempre assolto», ha commentato l'ex ministro.

