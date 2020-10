LA SENTENZA

ANCONA Niente sconti: ergastolo confermato in appello. Massimo della pena e isolamento diurno di 18 mesi per Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di aver abusato, ucciso e martoriato il corpo della 18enne romana Pamela Matropietro, il 30 gennaio 2018, a Macerata. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Ancona è arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio, al termine di un procedimento bis durato tre udienze. A seguito della lettura del dispositivo, l'imputato è uscito dall'aula protestando e urlando, circondato dalla polizia penitenziaria: «Avete capito italiani? Non l'ho uccisa». «Che cosa? Dicci», ha risposto la mamma di Pamela, Alessandra Verni, rivolgendosi al nigeriano.

L'APPLAUSO

Un attimo prima, aveva accennato un applauso, con tanto di grazie per la decisione dei giudici. La procura generale, rappresentata dai magistrati Sergio Sottani ed Ernesto Napolillo, aveva chiesto la conferma del verdetto emesso nel maggio 2019 dal Tribunale di Macerata. A nulla sono valse la dichiarazioni spontanee rese dal 32enne nigeriano. Prima delle repliche delle parti e del ritiro della corte, ha letto degli appunti scritti in inglese (tradotti in aula in italiano da un'interprete, presente in ogni udienza) per ribadire ancora una volta di non aver violentato e ucciso Pamela, raccontando dall'incontro avuto ai Giardini Diaz, al rapporto sessuale nel sottopasso di Fontescodella, all'acquisto di una dose di eroina, fino all'ingresso nell'appartamento di via Spalato, teatro de massacro. «Giudicatemi per i crimini che ho commesso e non per quelli che non ho commesso», ha detto Oseghale.

LE SCUSE

Ha inoltre chiesto scusa alla famiglia della 18enne (rifiutate dalla mamma e dalla zio e avvocato di parte civile Marco Valerio Verni), non nascondendosi di fronte all'ammissione del depezzamento del corpo (i resti erano stati trovati in due trolley ai margini di una strada a Pollenza): «Ho tagliato la testa, poi il cadavere, non entrava in valigia». «Io non l'ho uccisa, è morta in casa mia dopo aver preso eroina», ha detto il nigeriano, utilizzano le parole «scioccato» e «pazzo» dover aver constatato che la 18enne romana era ormai morta sul pavimento della mansarda di via Spalato. Ha concluso dicendo: «Lo so che ho fatto cose molto brutte, ma non ho ucciso Pamela. Abbiamo solo fatto sesso, come lei voleva. Ora, vi chiedo di giudicarmi senza pregiudizi, non giudicatemi per il colore della pelle».

Le arringhe degli avvocati difensori Simone Matraxia e Umberto Gramenzi avevano spinto essenzialmente su due fattori: l'assenza di elementi probatori per far sussistere l'accusa di violenza sessuale e il mancato approfondimento di alcuni accertamenti tecnici, volti soprattutto a cristallizzare le cause della morte di Pamela, per i consulenti della procura attribuibili a due fendenti scagliati da Oseghale all'altezza del fegato, organo poi pulito con la candeggina. Per gli avvocati, non è certa la causa della morte, potrebbe anche essere avvenuta per correlazione tra l'assunzione di farmaci, l'eroina e «una patologia congenita cardiaca cui era affetta Pamela».

Per la mamma di Pamela la sentenza è stata una liberazione. «Grazie, grazie a Dio, grazie a Pamela. Oseghale ha urlato che non è stato lui? Non ci credo, allora parlasse». Poi il riferimento a eventuali complici dell'imputato: «Ora mancano gli altri: giustizia è stata fatta, ma solo in parte».

NUOVE INDAGINI

Il procuratore generale Sottani ha affidato di recente nuove indagini ai carabinieri del Ros per capire se vi siano altre persone coinvolte. Come per le altre udienze, Alessandra ieri si è seduta allo stesso posto, a pochi metri da Oseghale. Poche volte ha distolto lo sguardo da lui. Maglietta rosa con impresso il volto di una sorridente Pamela, ha vissuto la lettura del pronunciamento con il fiato sospeso. Le motivazioni della sentenza si potranno leggere tra 90 giorni. Alla difesa rimane la carta della Cassazione.

Daniel Fermanelli

