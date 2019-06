LA SENTENZA ANCONA La procura aveva chiesto tre mesi di reclusione. Il giudice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAANCONA La procura aveva chiesto tre mesi di reclusione. Il giudice non ha fatto sconti. E non ha neanche aumentato la pena. È terminato con una condanna il processo a carico di Mariastella Olivieri e Marco Bonifazi, i genitori di Francesco, il bimbo di Cagli morto a 7 anni nel maggio del 2017 per un'otite degenerata in encefalite all'ospedale Salesi di Ancona dopo aver seguito una terapia a base di prodotti omeopatici. La sentenza è arrivata ieri mattina al tribunale dei minori, a seguito della richiesta della coppia assistita...