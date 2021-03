LA SEDUTA

VENEZIA Una certa aria da governo di unità nazionale è sembrata spirare ieri nell'aula di Palazzo Ferro Fini. Nel primo banco di prova dopo la formazione dell'esecutivo Draghi, riguardante i temi del Recovery Fund, gli zaian-leghisti hanno approvato la risoluzione del Partito Democratico e i dem si sono espressi a favore di quella proposta da Zaia Presidente e Lega. All'opposizione a Roma, anche a Venezia i Fratelli d'Italia hanno criticato la scelta degli alleati, come ha rimarcato Raffaele Speranzon: «Sono basito. Il Veneto ora parla con due voci? Proposte incompatibili con le nostre».

I TESTI

Il via libera non ha riguardato gli interi testi. Il centrosinistra ha dissentito su una parte relativa al Piano regionale per la ripresa e la resilienza (Prrr), mentre il centrodestra ha bocciato l'idea del Patto per il Veneto 2030 («Occasione persa», ha ribattuto il Pd). Tuttavia i due fronti hanno convenuto sul ruolo delle Regioni. «Il governo Draghi dimostri di avere buon senso e prepari un progetto per incentivare la competitività delle imprese venete», ha dichiarato lo zaiano Alberto Villanova. «Svolta totale rispetto al Prrr approvato dalla giunta Zaia a novembre», ha commentato il dem Giacomo Possamai, insieme al gruppo e ai colleghi di opposizione Arturo Lorenzoni, Elena Ostanel ed Erika Baldin. La verde Cristina Guarda ha invece rifiutato di modificare la risoluzione green delle minoranze: bocciata. (a.pe.)

