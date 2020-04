LA SEDUTA

VENEZIA Per la prima volta nei cinquant'anni di storia dell'istituzione, ieri pomeriggio il Consiglio regionale del Veneto si è riunito in seduta telematica, in buona parte dedicata all'emergenza Covid-19. Bandiere a mezz'asta sui pennoni di Palazzo Ferro Fini, dentro solo il presidente Roberto Ciambetti con i dirigenti dell'assemblea legislativa, gli altri eletti collegati da casa o, nel caso degli assessori Manuela Lanzarin e Gianpaolo Bottacin, dalla sede della Protezione civile a Marghera. Notizia: tutti presenti, al netto del congedo preso dal governatore Luca Zaia, impegnato in una videoconferenza nazionale.

GLI INCONVENIENTI

Dopo aver osservato un minuto di silenzio a mezzogiorno, insieme ai vice Bruno Pigozzo (Pd) e Massimo Giorgetti (Fdi), il leghista Ciambetti ha dovuto gestire un debutto inevitabilmente segnato dagli inconvenienti della tecnologia: microfoni accesi fra bizzarri rumori di sottofondo domestico, accavallamenti di voci fuori onda, webcam spente con desolanti schermate a tinta unita, preghiera di togliere le mascherine per non penalizzare l'audio. «Colleghi, è come se fossimo in aula, non potete parlare quando volete: per prendere la parola, dovete alzare la manina o scrivermi in chat», è sbottato il presidente, protagonista dell'ennesimo battibecco con Graziano Azzalin quando il dem ha interrotto l'informativa della Giunta perché non sentiva bene i numeri del bollettino.

IL DIBATTITO

Tuttavia nel complesso l'esperimento è riuscito, benché contenuto a due ore e mezza fra Coronavirus e sette interrogazioni, senza cioè arrivare all'approvazione di leggi. Ma tant'è, l'ordine del giorno era stato tenuto leggero proprio per dare spazio al dibattito sull'epidemia, alimentato soprattutto dalle minoranze. Giovanna Negro (Veneto cuore autonomo) ha sollevato «il problema dei buoni pasto scaricato sui sindaci», Patrizia Bartelle (Italia in Comune) ha lamentato «casi polesani di persone non assistite in barba agli annunci». Ma in generale le minoranze hanno posto l'accento su tre temi: «Estendere i test ai soggetti a rischio, salvaguardare le strutture per anziani, tutelare i territori temporaneamente privati degli ospedali diventati centri Covid». Piero Ruzzante (Leu) ha auspicato «un'integrazione regionale al sostegno nazionale ai più deboli», Stefano Fracasso (Pd) ha chiesto che «la Regione sia coerente nella comunicazione: dai tamponi per tutti al personale per le case di riposo, annunci senza indicazione dei tempi generano confusione». Dai banchi virtuali della maggioranza è intervenuto Pietro Dalla Libera (Veneti uniti): «Tratteniamoci parte dell'indennità mensile e destiniamola al fondo regionale per l'emergenza». Proposta subito raccolta da Jacopo Berti (M5s): «È doveroso dare un segnale, come fa già il mio gruppo». Ma per ora l'idea è rimasta lì.

