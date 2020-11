LA SEDUTA

VENEZIA Parlano di Coronavirus le prime due leggi approvate dal Consiglio regionale nell'undicesima legislatura. Si tratta del riconoscimento economico per i sanitari impegnati nell'emergenza, ora esteso anche ai professori e ai ricercatori universitari nonché ai medici specializzandi, e dell'app Zero Covid Veneto, strumento di biosorveglianza a cui è stato dato scudo giuridico sul fronte della privacy. Via libera all'unanimità sulla prima norma, astensione dell'opposizione sulla seconda, nel corso della seduta presieduta dal leghista Roberto Ciambetti che ha visto la sperimentazione del voto in presenza ma con modalità telematica, per garantire il distanziamento in aula.

IL PREMIO

Compreso fra 600 e 2.000 euro a seconda del grado di esposizione al rischio (criterio introdotto grazie a un emendamento del centrosinistra), il premio andrà a quanti sono stati impegnati nelle cure ospedaliere fra i 519 universitari e i 727 specializzandi del quarto e quinto anno, finora esclusi. «Siamo in guerra, gli ospedali sono il fronte e gli specializzandi sono i ragazzi del '99: con questa legge, mettiamo una pezza a una svista nazionale», ha spiegato il relatore zaiano Alberto Villanova. «Ma perché non sono stati ricompresi anche gli specializzandi del primo triennio?», ha chiesto la correlatrice dem Anna Maria Bigon. «Un'esclusione demotivante», ha concordato la verde Cristina Guarda. Alla vigilia del voto, gli stessi giovani medici avevano inviato un'email a tutti i consiglieri regionali, chiedendo l'estensione del riconoscimento «indipendentemente dall'anno di iscrizione». Sottolineando che si tratta di professionisti «con uno stipendio di 1.400 euro al mese», Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) ha ottenuto l'ok a un ordine del giorno che invita la Giunta a reperire nuovi fondi a copertura.

LA PIATTAFORMA

Le minoranze si sono invece astenute sull'app per il monitoraggio domiciliare del pazienti, portata in aula dallo zaiano Luciano Sandonà, con il plauso del neo-guarito leghista Giuseppe Pan («Ci si può curare da casa come ho fatto io»). «Ogni strumento utile per combattere il Covid-19 avrà il nostro appoggio, ma ci interroghiamo sulla reale efficacia della piattaforma e sull'impatto che avrà sul lavoro dei medici e del Sisp», ha però ribattuto il dem Giacomo Possamai.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA