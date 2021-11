Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SEDUTAVENEZIA Comincerà il 29 novembre la maratona di bilancio in Consiglio regionale. In attesa della manovra 2022, ieri è stata approvata l'ultima variazione del 2021. Favorevole la maggioranza, astenuta l'opposizione: lo scontro ha riguardato la lettura dei fondi messi dal Governo.CONTENUTILa relatrice leghista Simona Bisaglia ha sintetizzato i principali contenuti del provvedimento, citando fra le altre voci 1 milione per l'agenda...