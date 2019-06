La Sea Watch punta su Lampedusa Salvini: «Non entri in acque italiane»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Nella tarda mattinata di ieri, dopo aver stazionato per ore in acque di ricerca e soccorso libiche, la Sea Watch 3, con 53 migranti a bordo, cambia rotta e punta Lampedusa. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini non ci sta e firma una direttiva «preventiva» invitando le autorità di polizia ad intimare l'alt alla nave nel caso puntasse ad entrare nelle acque italiane. «Ha chiesto alla Libia il porto sicuro, li faccia sbarcare lì»,sostiene il ministro. «Tripoli non è un porto sicuro», replica la ong tedesca. È l'ennesimo...