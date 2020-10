La scorsa settimana sono approdati a Udine da Vicenza, Verona o Modena, con camion, rimorchi e abitazioni, e hanno montato le grandi giostre, pronti per il debutto di sabato 24 ottobre. Un debutto che non c'è mai stato perché nello stesso giorno è arrivata l'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini che ha sospeso il tradizionale Luna Park di Santa Caterina, sulla base del parere negativo del Dipartimento di Prevenzione, cui poi si è aggiunto, domenica, il nuovo Dpcm. E così, ieri, i giostrai hanno dovuto smontare di nuovo le attrazioni, ricavandone solo migliaia di euro di spese. Paolo Grandi, uno degli storici partecipanti, stima nel suo caso circa millecinquecento euro per montare e smontare la giostra; altri 1.350 per i viaggi fino a Udine per trasportarla. E tutto questo senza averla mai potuta accendere. «Noi eravamo montati a Modena spiega -, e ci siamo spostati appositamente. Per montare la mia attrazione ci vogliono circa 2 giorni di lavoro, sedici ore al giorno, per tre persone. Adesso, devo ri-smontarla. Per fortuna, siccome temevo che le cose non sarebbero andate bene, non ho spostato l'abitazione e non ho fatto l'allacciamento elettrico, che da solo costa altri 500 euro. In generale, spostare e approntare una grande attrazione ha una spesa di circa 4mila euro: ne stanno smontando una davanti a me, sono in 5; le giostre attuali sono molto tecnologiche e servono tecnici specializzati. Non si tratta più dei baracconi di un tempo. Adesso chiederemo al Comune di Udine il rimborso delle spese vive». Già perché i 36 operatori arrivati in città sono arrabbiati (domenica avevano anche ipotizzato di bloccare la città con i tir, protesta poi rientrata) e non perché il Luna Park è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, quanto perché sono stati obbligati dal regolamento comunale a parteciparvi, altrimenti sarebbero stati esclusi per i prossimi tre anni. «Chi aveva presentato domanda di partecipazione aveva tempo fino al 16 ottobre per disdire. Abbiamo provato a capire se potevamo rinunciare senza incorrere nella sanzione di esclusione. Gli uffici comunali hanno dato parere negativo, quindi siamo venuti tutti e poi siamo stati chiusi. Il danno e la beffa».

Alessia Pilotto

