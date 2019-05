CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCOPERTA ROMA A milioni di anziani al mondo potrebbe essere stata erroneamente diagnosticata come Alzheimer una demenza che vede coinvolta un'altra proteina presente nel cervello. È una delle più importanti scoperte in materia fatte negli ultimi anni, frutto di una collaborazione internazionale coordinata dall'Università del Kentucky e pubblicata sulla rivista Brain. Il risultato potrebbe anche spiegare perché la ricerca di una cura per l'Alzheimer abbia finora fallito. La demenza non è una singola malattia, ma è il nome di un gruppo...