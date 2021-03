LA SCOPERTA

MILANO Una rarissima variante di coronavirus, con un solo caso analogo già individuato in Thailandia. È stata isolata nel laboratorio di Microbiologia dell'Asst Sette Laghi, in provincia di Varese, e si differenzia nel sequenziamento dell'intera proteina spike, la parte del SarsCov2 che prende contatto con le cellule da invadere. La scoperta del professor Fabrizio Maggi e del suo gruppo di lavoro è stata confermata dai colleghi del San Raffaele di Milano che, in poco tempo, hanno amplificato e ricostruito l'intero genoma del virus: è una variante riscontrata in un paziente thailandese tornato da un viaggio in Egitto.

TRACCIAMENTO

«L'identificazione di questa variante che ha solo un altro caso descritto al mondo è il punto di partenza per nuovi studi e approfondimenti spiega il professor Maggi Ora che l'intero genoma è stato ricostruito, potremmo capirne il significato biologico con studi in vitro e dimostrarne l'eventuale impatto clinico ed epidemiologico sulla popolazione». Se infatti la struttura molecolare non sembra presentare caratteristiche che potrebbero ridurre l'efficacia dei vaccini, le mutazioni genetiche sono da studiare. Compreso il percorso di quest'ultima variante riscontrata in un paziente dell'ospedale di Varese. Ma questa rara mutazione «non deve preoccupare, è una delle tante e ne vedremo di tutti i colori. Facciamo bene a cercale e a tenerle tracciate, però dobbiamo continuare a farlo senza preoccupazioni o timori», afferma il virologo Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele. «Questa è una delle tre varianti emerse negli ultimi tempi e rappresenta la minoranza visto che ormai in Italia è predominate quella inglese - spiega Clementi - Ora ci sono due questioni dal punto di vista biologico: il virus troverà sempre meno spazi per replicarsi, perché sta crescendo la popolazione con anticorpi e stanno aumentando i vaccinati. Per questo bisogna correre con le vaccinazioni, non perché dobbiamo arrivare all'immunità di gregge ma per impedire al virus di trovare nuove strade per mutare». Un recente studio ha analizzato le varianti Covid più diffuse focalizzando l'attenzione su quella brasiliana: «È emerso che gli anticorpi hanno qualche piccolo problema con questa variante, mentre i sieri dei soggetti guariti e di chi era stato già vaccinato, anche se con una minor efficacia, neutralizzano molto bene la variante brasiliana. È un risultato molto importante».

