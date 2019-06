La scoperta dei ricercatori padovani: su Marte migliaia di vulcani di fango

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCIENZAPADOVA Non uno, non dieci, ma migliaia. Talmente tanti, e finora ignoti, da rimettere in discussione l'attività ipotizzata su Marte e aprire un nuovo scenario su quanta acqua sia in effetti rimasta nelle profondità del pianeta rosso. L'ipotesi di vita marziana, insomma, potrebbe essere più vicina. Nella zona di Arcadia Planitia un'ampia regione delle pianure del nord di Marte un gruppo di ricercatori padovani ha rinvenuto un'area di 12.000 km2 con migliaia di vulcani di fango, cioè edifici di emissione prodotti dalla risalita di...