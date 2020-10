LA POLEMICA

NEW YORK Non è stata una tattica vincente. Andare all'attacco lancia in resta, non dare tregua al rivale, togliergli la parola e non rispettare i richiami del moderatore non ha aiutato Donald Trump, che continua a rimanere distanziato nei sondaggi. Secondo un rilevazione Economist-YouGov tenutasi dopo il dibattito di martedì sera, il distacco fra il democratico Joe Biden e il presidente è arrivato a otto punti (13 secondo la Cnn), con il 46% per l'ex vicepresidente e il 38% per il presidente. Una media di RealClearPolitics fra i sondaggi dell'ultima settimana (che quindi include anche quelli a ridosso del dibattito) vede Biden in testa nei sondaggi nazionali con il 49,7 e Trump indietro al 43,1. Anche il sito FiveThirtyEight del guru Nate Silver ha cambiato le sue previsioni: precedentemente dava a Biden il 71 per cento delle possibilità di vincere e a Trump il 29%, adesso ha aumentato le chance di Biden all'80 e diminuito quelle di Trump al 19.

IL VANTAGGIO

Tutto ciò naturalmente va preso cum grano salis, perché il vantaggio di Biden in certi Stati in bilico - come l'Iowa, il Michigan o la Carolina del nord - che nel 2016 decretarono la vittoria di Trump, è troppo lieve per considerarla sicura. Molto dipenderà dai prossimi dibattiti, fissati per giovedì 15 e per giovedì 22. Ma su come condurre i prossimi faccia a faccia fra i due contendenti non si è ancora trovato un accordo. La Commissione sui Dibattiti Presidenziali ha ammesso già mercoledì mattina che si rende necessaria «una migliore strutturazione», che garantisca «una discussione più ordinata», ma Trump li ha gelati: «Perché dovrei cambiare le regole, ho vinto io». Sia Biden che lo stesso Trump avevano confermato la propria partecipazione, tuttavia alla menzione di possibili cambiamenti di formato, il presidente ha reagito con un tweet polemico: «Non dovrebbero spostare i pali della porta e cambiare le regole nel bel mezzo del gioco». La sua reazione ha fatto sospettare che possa ritirare l'impegno a partecipare, per protesta contro i cambiamenti. Ma quali saranno queste modifiche è difficile dire: l'idea di dare ai moderatori la possibilità di chiudere i microfoni se un candidato interrompe il rivale o supera di troppo i tempi che gli sono concessi pare a molti troppo imbarazzante, soprattutto se si tiene presente che uno dei due contendenti è il presidente degli Stati Uniti. Il prossimo dibattito per di più sarà nel formato di town hall, e a porre le domande saranno esponenti del pubblico. Il terzo e ultimo sarà di nuovo con la stessa formula del primo, che ha permesso a Trump di scatenarsi. Perché lo abbia fatto in quella misura non è ancora chiaro, ma nell'addestramento pre-dibattito con i suoi due sparring partner, l'ex governatore del New Jersey Chris Christie e l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, la decisione era stata proprio di andare all'attacco.

IL RECORD

È probabile che ci fosse anche il calcolo che interrompendo spesso Biden questi si sarebbe innervosito e non sarebbe riuscito a controllare la sua balbuzie. Ma lo stesso Christie ha ammesso che Trump «si è scaldato troppo». Peraltro lo scontro fra i due rivali, pur registrando un alto tasso di audience, non ha superato il record stabilito nel 2016 dal primo dibattito Trump-Clinton. Allora davanti agli schermi di tv, computer e iPhone ci furono 84 milioni di americani, mentre martedì si è scesi a 73 milioni.

Il calo è forte, ma il faccia a faccia Trump-Biden si piazza comunque al terzo posto della storia dopo quello del 2016 e quello del 1980 fra Jimmy Carter e Ronald Reagan, a testimoniare che per lo scontro rimane un interesse straordinario. Semmai, suggeriscono alcuni esperti, è possibile che il numero sia calato solo perché la gente aveva già deciso chi votare o addirittura aveva già votato. L'early voting, il voto anticipato, è infatti già scattato in 8 Stati.

Anna Guaita

