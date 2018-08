CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSAROMA «Quella terribile mattina del 16 marzo 1978, appena giunto all'ingresso di Palazzo Madama, mi feci incontro al presidente Fanfani per dargli la notizia del rapimento di Aldo Moro. Ricordo che poi, mentre si recava al funerale privato di Moro, a Turrita Tiberina, nell'ascensore scoppiò in un pianto dirotto, mentre io cercavo di rincuorarlo». Si è spento ieri in una clinica romana, a 86 anni, il custode di questo e di milioni di altri aneddoti, il Re dei Grand Commis della Prima e Seconda Repubblica, per tanti anni la...