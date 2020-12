LA SCOMPARSA

LUGANO «La vecchiaia si combatte con la cultura», amava dire Henri Chenot, guru della biontologia, inventore del metodo detox, morto a Lugano all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia. Severo censore degli eccessi, contrario al botox e alle facce plastificate, era considerato uno dei massimi esperti al mondo di alimentazione, tanto da rivoluzionare i piani dieta. «Voglio essere vivo, non sembrare giovane», ripeteva ai suoi pazienti. E in tanti lo hanno scelto per inseguire la dieta perfetta, la cura del corpo. Nell'Hotel Palace di Merano sono passati da Silvio Berlusconi a Luciano Pavarotti, da Giulio Andreotti a Flavio Briatore, da Gianna Nannini a Naomi Campbell, da Lucio Dalla a Monica Bellucci. Più tantissimi altri personaggi della politica, dell'economia e dello star system.

Burbero, ma estremamente semplice, non ha mai rinnegato le sue umili origini. Catalano di nascita e francese di adozione, aveva scelto di vivere a Merano. Proprietario di una catena di centri wellness, a Chenot si erano rivolti anche diversi campioni di calcio, come Zinédine Zidane, Francesco Totti con la moglie Ilary, Cristiano Ronaldo e Diego Armando Maradona. Fu proprio durante un periodo di relax nel centro benessere in Alto Adige che al Pibe de Oro vennero sequestrati dal fisco italiano un paio di orecchini di diamanti del valore di quattromila euro, per sanare il suo debito plurimilionario con l'Agenzia delle entrate.

IL POST

A dare la notizia della morte sul sito ufficiale è stata la moglie Dominique e i figli, Caroline e Nicolas: «Henri era un leader creativo e un marito e padre amorevole devoto - si legge nel post pubblicato su Instagram -. Nella sua vita pubblica, era conosciuto come un visionario; nella sua vita privata, ha amato la sua famiglia. Henri era eccezionale, e la sua straordinaria passione e talento ebbero un enorme impatto sia sulle cure preventive che su quelle di ringiovanimento; la sua intuizione sarebbe diventata l'origine di un movimento per il benessere di fama mondiale. Sappiamo che molti di voi piangeranno con noi e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy durante il nostro periodo di dolore».

A lui si deve la nascita della biontologia, scienza che indaga l'evoluzione dell'invecchiamento psicofisico. Chenot ha anche praticato per anni la medicina cinese e l'agopuntura. «Il governo di Pechino mi ha chiesto di salvarla, perché tutti i docenti furono uccisi da Mao - aveva raccontato qualche anno fa -. È rimasto solo l'anziano maestro taoista Ren Fa Rong, che mi ha rilasciato anche un attestato». In Alto Adige aveva costruito il quartier generale Ha scritto diversi libri durante la sua carriera. Uno, in particolare: Curare la salute, nel quale si capisce chiaramente quanto per lui fosse fondamentale la masticazione.

