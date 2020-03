LA SCOMPARSA

L'ultima quarantena gli è stata fatale. Ne aveva fatta tanta da giudice antimafia minacciato di morte, costretto per anni a vivere sotto scorta, spesso in luoghi segreti, tante volte chiuso con i suoi agenti in celle di carceri di massima sicurezza. L'ultima volta Francesco Saverio Pavone si è trovato di fronte un nemico di quelli che non puoi ammanettare. Sconfitto dal Covid-19 in un letto di rianimazione dell'ospedale di Mestre.

Nato a Taranto 76 anni fa, ma arrivato nel 1967 a Venezia, Francesco Saverio Pavone comincia come cancelliere ed entra in magistratura nel 1978. Negli Anni '90 si occupa delle più importanti inchieste di mafia e di sequestri di persona in Veneto. Dal 1994 al 2010, nella direzione distrettuale antimafia, si dedica alla criminalità organizzata. Convince il boss della Mala del Brenta Felice Maniero a pentirsi, aprendo uno squarcio su una criminalità spietata. Mette alla sbarra la banda dei giostrai, 80 criminali condannati per 30 sequestri di persone in dieci anni tra Veneto e Lombardia. Porta alla luce il traffico di droga tra la Sicilia e il Sud America, seguendo le piste nel sudest asiatico. Conclude la carriera nel 2017 da procuratore della Repubblica di Belluno. Negli ultimi anni si dedica a diffondere l'educazione alla legalità soprattutto tra i giovani, andando in centinaia di scuole e nei convegni dove si parlava di mafia e di corruzione. È stato testimonial generoso di una giustizia che non si arrende.

Fisico solido, baffi, ormai imbiancati, che sono sempre stati la sua caratteristica. Pronto alla battuta e alla risata, dotato di una memoria di ferro in grado di ricostruire all'occorrenza precedenti penali di un inquisito, Pavone ha continuato a vedere i poliziotti che erano stati la sua scorta con i quali spesso si incontrava a cena. Capitava di trovarlo a passeggio nel centro di Mestre con la moglie Amelia. Tre figlie, trascorreva l'estate con i nipotini nell'isola di La Maddalena.

Con Giovanni Falcone avrebbe dovuto avere un incontro proprio il giorno della strage di Capaci. «La sera prima la sua segreteria ha spostato l'appuntamento per impegni urgenti. Un po' ero anche contento, il 23 maggio era il compleanno di mia moglie, mi sarebbe dispiaciuto trascorrerlo fuori casa. Poi quella sera gli uomini della scorta mi hanno dato la notizia dell'attentato».

GLI ESORDI

L'inizio da cancelliere lo aveva visto in Corte d'Assise al clamoroso processo Marzollo, l'agente di cambio che aveva imbrogliato mezza Italia con un crack di 11 miliardi di lire. Finì con la condanna di tutti gli imputati che erano i vertici delle grandi banche. Non voleva archiviare come semplice caso risolto l'omicidio di un bambino di San Donà di Piave che era stato violentato e ammazzato. E nemmeno la vicenda di Jessica Nordio, la ragazzina di Sottomarina strangolata e uccisa dal fidanzato perché non voleva fare l'amore: «L'assassino, che l'aveva sepolta nella sabbia, partecipava alle ricerche e veniva ogni giorno in questura per avere notizie!».

LA MALA

Fino all'inchiesta che lo ha reso più famoso, quella su Felice Maniero che lo ha visto protagonista di un processo conclusosi nel 1994 con la condanna del boss a 33 anni per associazione di stampo mafioso. «Questa condanna è stata la molla che ha indotto Maniero a collaborare. Era scappato dal carcere di Padova alla vigilia della sentenza, fu arrestato pochi mesi dopo a Torino. Tutti i reati commessi si sarebbero aggiunti, non sarebbe più uscito dal carcere. Così lui, che ha sempre avuto un'intelligenza criminale notevole, ha deciso di collaborare».

Pavone ha vissuto sotto scorta dal 1989 al 2006: «Dire che non hai paura è essere stupidi, si vive facendo finta di niente, ma sempre con la sensazione che qualcosa può accadere. Impari a guardarti sempre attorno e alle spalle».

Questo era il magistrato Pavone capace di bloccare in piazzale Roma una borseggiatrice slava che tentava di rubargli il portafoglio. Ma sapeva riderci sopra e ricordava che una volta era rimasto letteralmente in mutande: «A Taranto una notte tentano di rubarmi l'auto. Scendo in canottiera e mutande, blocco i ladri con l'aiuto di un cugino, in attesa dei carabinieri. Arriva la pattuglia e la prima cosa che mi dice è che l'auto è in contravvenzione per divieto di sosta! Era targata Venezia e non potevo parcheggiare nella zona riservata ai residenti!».

L'uomo e il magistrato. Per me un amico.

Edoardo Pittalis

