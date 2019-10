La scommessa di Salvini: avviso di sfratto al governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOTERNI «Non è un test nazionale, come dicono loro? E allora perché Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza si sono fiondati tutti insieme qui in Umbria?». Così ironizza dal penultimo palco di questa campagna elettorale Giorgia Meloni, a Terni. E pure Salvini ambienta in questa città il suo rush finale. Idem Berlusconi. Ma ognuno nella sua piazza, ognuno dal suo palco, vicini ma lontani. Perché non solo è un test nazionale questo del voto di domani, ma è anche un test nel centrodestra - Fratelli d'Italia non vuole che la Lega...