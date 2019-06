CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCHEDABREGANZE (VICENZA) Inaugurata a mezzogiorno e mezzo, la prima tratta funzionale della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (Spv), 7 chilometri tra l'autostrada A31 Valdastico e Breganze, in provincia di Vicenza, è stata aperta al traffico a metà pomeriggio. La prima auto è passata al casello alle 18.50, applaudita dagli operai che avevano lavorato fino a quel momento. La messa in esercizio anticipata non era prevista contrattualmente, ma è stata voluta dalla Regione, concedente dell'opera, al fine di mettere quanto prima a...