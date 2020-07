LA SCELTA

ROMA Si era autosospesa da Forza Italia, Sandra Mastella. Ora, se n'è andata proprio. E il partito azzurro, in Senato, perde ancora un altro pezzo. La moglie di Clemente - il quale è ormai in lotta dura senza paura contro Salvini, al punto che appoggia il dem De Luca alle Regionali in Campania - ieri ha aderito al Gruppo Misto. E lo ha fatto così: «La guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi nel centrodestra è l'esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica».

Non sopportano, i Mastella, il nordismo leghista. E spiega Sandra: «Ho provato a resistere fino a quando ho potuto ma, non condividendo più la strategia politica, che determinava soltanto una forma di contrapposizione meramente ideologica, e nonostante le affettuose premure di colleghi, con i quali ho lavorato in sintonia ho deciso di fare questa mia scelta di rinnovata vita politica. So che tutto questo porterà le malelingue e i teologi della moralità politica ad esprimere giudizi ingenerosi nei miei riguardi».

Non arriva a sorpresa l'addio della Lonardo (cognome da ragazza). Era tempo che manifestava amarezza per quella che agli occhi dei Mastella è la subalternità del berlusconismo al salvinismo. Gli azzurri del Senato hanno tentato di bloccarla ma non c'è stato niente da fare. Ormai Sandra e Clemente sono, nella loro regione, schierati contro il candidato presidente forzista Caldoro e al fianco del dem De Luca. Hanno pure fatto una lista ad hoc, Noi Campania, per il sostegno alla corda del governatore-sceriffo. E la lotta, anche a livello territoriale, con la Lega da parte della coppia di Ceppaloni (Clemente è sindaco di Benevento, e i salvinisti locali gli fanno una guerra spietata) è un «dovere morale». «Non potevo restare in un partito dove si aspetta la Lega anche in Senato per decidere come si vota - insiste Lonardo -. Non sarò mai suddita di Salvini».

