La scelta paradossale dei magistrati non esiste il reato di brutta canzone

Le canzoni di Sfera Ebbasta possono non piacere, anche se i ragazzi le consumano a tutto streaming. I suoi versi possono urtare quando inneggia a ecstasy, cocaina, Makatussin, lo sciroppo viola che sballa. È un linguaggio negativo e fatto di cliché, come lo è il suo look da tribuno della notte coi denti d'oro, i tatuaggi da rapper uscito dai ghetti neri americani. Si può dire tutto e pensarlo, anche che i suoi pezzi non sono capolavori. Ma, a meno che non si voglia istituire il reato di brutta canzone, accusarlo di essere responsabile di...