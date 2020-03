IL FOCUS

LONDRA La dichiarazione del premier Boris Johnson secondo cui bisogna «prepararci a perdere i nostri cari prima del tempo» non ha rassicurato i britannici, né i tre milioni di europei che hanno da tempo smesso di credere che il Covid-19 sia solo un'influenza, come qualcuno si ostina a ripetere in qualche pub. E infatti nonostante le misure blandissime annunciate autoisolamento di sette giorni per chi ha sintomi, invito agli anziani cagionevoli a non andare in crociera le strade di Londra e delle principali città ieri erano molto meno affollate del solito, se non completamente vuote.

LA TENDENZA

Una tendenza iniziata già da qualche giorno e diventata più marcata dopo che, in conferenza stampa, il premier ha detto che probabilmente ci sono già tra i 5mila e i 10mila malati e che le misure appropriate verranno imposte solo al momento giusto. Niente chiusura delle scuole, anche se molti genitori hanno scelto di tenere i figli a casa, e soprattutto niente divieto per le grandi adunate, come le corse dei cavalli a Cheltenham, nella convinzione che sia soprattutto nel chiuso delle case che ci si contagia.

E quindi, per ora, basta lavarsi le mani, secondo il consigliere scientifico del governo, Sir Patrick Vallance, che ambisce a vedere la società britannica immunizzata anche nei confronti di futuri focolai di un virus che «probabilmente si presenterà di anno in anno» grazie a un 60% dei contagi, e non ai vaccini con cui di solito si raggiunge questo risultato. Questa scommessa farà delle vittime soprattutto tra gli anziani e l'anziana più famosa del Paese, la quasi novantaquattrenne regina Elisabetta, ha annunciato che per la prima volta nei suoi 68 anni di regno cancellerà tutti gli appuntamenti pubblici.

L'OBIETTIVO

Con l'orizzonte della Brexit che già minaccia l'economia britannica, l'obiettivo di Johnson e della sua eminenza grigia Dominic Cummings è salvaguardare il più possibile la crescita davanti ad una pandemia di cui ci si aspetta il picco tra 10-14 settimane. Solo che tra aziende che hanno ormai chiesto ai dipendenti di lavorare da casa e le notizie inquietanti che arrivano dall'estero, nel Regno Unito l'aria è già cambiata. «Non entra un cliente da giorni, fanno finta di niente ma si stanno organizzando», lamenta una negoziante, mentre le cassiere di un supermercato ridono divertite quando arriva l'ennesimo cliente con sette maxi-confezioni di carta igienica nel carrello, tra coppie attempate che accumulano scatolette e giovani mamme che si sorprendono che pannolini e latte artificiale siano già finiti. Le mascherine e i guanti di lattice non si trovano facilmente, un farmacista preoccupato insegna ai clienti come usarli visto che, dice, «il governo non sta facendo abbastanza, tocca alla gente stare attenta». Una signora italiana annuisce. In questa atmosfera di panico da assenza di panico, nel pomeriggio giunge la notizia di una conversazione telefonica tra Johnson e il premier italiano Giuseppe Conte. Obiettivo unico: «La pandemia sia gestita a livello globale soprattutto nell'ambito del G7»

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA