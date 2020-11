IL DISASTRO

CAGLIARI La bomba d'acqua era attesa venerdì sera. Invece, è arrivata l'indomani. La devastazione è stata totale, da un capo all'altro della Sardegna, con un primo bollettino, ancora molto provvisorio, di morti, almeno tre, e Comuni, un centinaio, travolti dalla tempesta. Ma anche di fiumi e dighe fuori controllo, ponti crollati, strade e campagne allagate.

Il primo allarme rosso, lanciato dalla Protezione civile, non è bastato a mettere al sicuro le Province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Dopo 24 ore è arrivato il vero attacco, annunciato, nella notte, da enormi nuvole nere e minacciose. Sabato mattina, è venuto giù il cielo: tantissima pioggia, poi diventata grandine, mista a raffiche di vento intorno ai 50-60 chilometri all'ora. La Sardegna non ha retto l'onda d'urto: è finita in emergenza quasi subito. A mezzogiorno s'è capita l'entità del disastro. A Bitti, paese del Nuorese, quello più tragico: un allevatore, alla guida del suo fuoristrada, travolto mentre tentava di attraversare il torrente che scorreva impetuoso non lontano dalle case, poi un anziano rimasto imprigionato in casa e annegato a pochi passi dalla possibile via di fuga e infine una novantenne sorpresa dalla piena del fiume Cedrino, entrato come una furia nel suo cortile. Peggio dell'alluvione del 2013, fu un'altra devastazione, quando a Bitti i morti furono due e uno di quei corpi mai è stato trovato.

Sempre nel Nuorese, decine di paesi sfollati per precauzione, dopo essere stati messi in pericolo da una diga diventata minacciosa. Nel Cagliaritano, la bomba d'acqua ha travolto campagne e case, con i vigili del fuoco costretti a intervenire più volte per liberare la gente da quello che si è trasformato in un vero e proprio assedio. Un fiume di fango e detriti ha preso il sopravvento in molti Comuni, entrando nelle case, spazzando via auto e alberi. Anche l'Oristanese è stato travolto dal ciclone, come confermato dalla centrale operativa della Protezione civile. Nel Sassarese, i sindaci hanno dato l'ordine di barricarsi ai piani alti delle case per evitare la piena. A Olbia, non lontano dalla Costa Smeralda, i galluresi hanno rivissuto con terrore quanto accaduto alla fine di novembre del 2013. Allora era stato il ciclone Cleopatra a provocare un disastro e diversi morti, sette anni dopo la città è finita in ginocchio per colpa di un vortice scatenatosi fra le Baleari e l'Algeria.

LE COMUNICAZIONI

Le principali strade sono state chiuse dal Nord al Sud della Sardegna: dalla Carlo Felice alla direttrice per Nuoro, diventate impraticabili sempre a causa della bufera di fine novembre. Un ponte è crollato nel territorio della Baronia, al centro dell'isola, isolando diversi Comuni, la diga sul fiume Cedrino è riuscita a resistere alla piena e oggi sarà deciso se svuotare l'invaso visto che è stato superato il livello di guardia. In poche ore, stando all'Ufficio meteo, nell'isola sono caduti più millimetri d'acqua di un anno intero e ben quattro volte in più rispetto al ciclone del 2013. Era un evento prevedibile? Forse sì, anche se l'allarme rosso è scattato con quasi una giornata d'anticipo e sabato avrebbe dovuto essere solo una mattinata di transizione verso il ritorno del bel tempo. Non è stato così, purtroppo. Soprattutto in quei paesi dove, negli anni, troppo canali di scolo, a valle dei torrenti, sono stati tombati per far posto a strade e case. Di recente era saltato fuori anche questo dato allarmante: il rischio idrogeologico è ancora un incubo in troppe Province sarde e sono un centinaio i Comuni che non hanno adottato un piano di protezione civile.

