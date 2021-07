Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMAORISTANO Quattrocento persone in fuga dalle case. Qui il fuoco è dappertutto, hanno comunicato, via radio, i rangers del Corpo forestale. Tre paesi circondati dalle lingue di fuoco, nella notte di venerdì, per proseguire fino a sabato. Ventimila ettari di bosco, macchia mediterranea e pascoli distrutti. Decine e decine di animali morti carbonizzati, nelle stalle avvolte dalle fiamme. Anche gli ulivi millenari sono stati travolti,...