Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SANZIONEMOGLIANO «Sono stato multato in quanto domenica sera ho fatto accomodare all'interno del ristorante sedici avventori, compresa una disabile, perchè si era scatenato il diluvio. I carabinieri, che hanno eseguito il controllo, hanno elevato una sanzione di 280 euro e, in più, rischio la chiusura del locale da 5 a 30 giorni. Sarebbe una mazzata proprio ora che possiamo ripartire». Federico Zacchello, titolare del ristorante Before...