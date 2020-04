LA SANIFICAZIONE

ODERZO (TREVISO) Il Coronavirus stanato anche su tavoli, scrivanie, nastri di lavorazione per certificare che gli ambienti di lavoro non nascondano insidie. Dopo i test sulle persone, ora entra in campo anche il test per rilevare il virus sulle superfici ambientali. Lo ha messo a punto il gruppo Lifeanalytics che ha sperimentato un'analisi in grado di consentire alle aziende e alle autorità sanitarie di testare e monitorare a livello nazionale l'efficacia delle misure di sanificazione messe in atto per fronteggiare la recente emergenza epidemiologica. Le analisi vengono eseguite nel laboratorio di Oderzo con una capacità di 100 prelievi al giorno e daranno la certezza che il Coronavirus non sia sopravvissuto alla sanificazione dei locali.

Recenti studi sperimentali, infatti, mettono in guardia sulla resistenza del Covid che sarebbe in grado di sopravvivere sulle superfici per lunghi periodi di tempo, in alcuni casi anche settimane. Nel dettaglio, Lifeanalytics nata nel 2018 dall'unione di 23 società italiane con 23 sedi e 500 dipendenti - ha elaborato una soluzione integrata di test basati su reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa che include l'estrazione di acido ribonucleico al fine di rilevare la presenza di Covid-19 e Sars-CoV. Il prelievo sarà realizzato con tamponi per superfici ambientali, utilizzabile anche su dispositivi medici, giocattoli, maniglie, banchi di lavoro, attrezzature, scrivanie e in generale su qualsiasi superficie.

Il test viene eseguito secondo le direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità. «I test sono partiti la settimana scorsa, dopo circa 1 mese di ricerca e sviluppo, validazione e verifiche di conformità del metodo. Attualmente il laboratorio sta eseguendo una media di 50-60 test al giorno e i clienti provengono da tutta Italia, perché siamo in grado di gestire la raccolta dei campioni dalla sede locale all'hub di riferimento di Oderzo in poche ore spiega l'amministratore delegato Giovanni Giusto -. Abbiamo clienti da tutti i settori produttivi, in quanto tutte le aziende hanno l'obbligo di implementare un sistema di valutazione del rischio biologico, che tenga conto del Covid-19, e che monitori periodicamente l'assenza di tale agente biologico nelle proprie sedi di lavoro. Fra questi ospedali e cliniche, aziende produttive, studi professionali, ma anche privati cittadini».

Nel laboratorio di analisi del dottor Giusto sono impiegati 80 addetti e il kit di analisi è pensato perché il prelievo possa essere effettuato direttamente perfino dal cliente. «Seguendo le semplici istruzioni inserite nel kit ogni imprenditore può verificare le condizioni del proprio ambiente di lavoro aggiunge il dottor Giusto - poi il test viene ritirato dai nostri trasportatori, oppure può essere eseguito dai nostri tecnici di campionamento. La ripresa delle attività lavorative comporterà per le aziende e gli enti la necessità di adoperarsi per assicurare una corretta sanificazione degli ambienti. Noi, con questo test innovativo, siamo in grado di certificarlo».

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

