La salvaguardia della laguna

IL VERTICEdal nostro inviatoROMA Ci sono i soldi. Per completare il Mose, per la difesa idraulica di tutti i Comuni della gronda lagunare, anche per le bonifiche di Porto Marghera. C'è una data: le dighe dovranno essere concluse per il 31 dicembre 2021 e, se va bene, potrebbero anche essere alzate prima del previsto. Ma su tutto, conti e lavori, ci sarà una due diligence. E ci sono i tavoli, come li ha chiamati il premier Giuseppe Conte, mentre la sua ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli ha parlato di commissioni. Dettagli, a...