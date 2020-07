LA SALUTE DEL CAMPIONE

ROMA Chissà se nella lunga notte in cui è sprofondato Alex Zanardi dopo l'incidente di un mese fa con la sua handbike, sta filtrando qualche bagliore di luce. Perché ieri pomeriggio, i medici del Policlinico Le Scotte di Siena, che il campione potrebbe lasciare per un reparto di riabilitazione, hanno fatto sapere che stanno lentamente riducendo la sedazione e che dunque è iniziato il risveglio dal coma farmacologico.

La famiglia stretta attorno al campione, da quel terribile 19 giugno, è informata costantemente di tutto ciò che avviene. In corsia, il lavoro procede senza sosta, perfino gli altri pazienti chiedono continuamente a medici e infermieri di avere notizie, gli striscioni di incoraggiamento nel cortile sono aumentati, Forza Alex, ogni tanto di lì passano ciclisti e appassionati nel nome di Zanardi per un saluto.

LINGUAGGIO PRUDENTE

Intanto il bollettino dell'ospedale parla il linguaggio della cautela, dopo i tre lunghi interventi chirurgici a cui è stato sottoposto il campione, ma anche della speranza: «È stata avviata in questi giorni la progressiva riduzione della sedo-analgesia su Alex Zanardi», ha comunicato la direzione dell'ospedale. Le condizioni dell'ex pilota rimangono stabili con «i parametri cardio-respiratori e metabolici nella norma» mentre rimane «grave il quadro neurologico», la prognosi resta chiaramente «riservata».

Il corpo del campione è forte, ma l'impatto dell'incidente è stato fortissimo, per cui solo grazie alla progressiva diminuzione della sedazione si riuscirà a capire la reale entità dei danni al cervello. Questa è la sfida più impegnativa per Alex e per i clinici. E ci vorrà del tempo per farlo: «Saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente - chiarisce l'ospedale - per permettere ogni prosecuzione del suo percorso terapeutico e riabilitativo». Ogni parola del bollettino di ieri pesa e per questo tutta l'equipe manterrà il pieno riserbo sulle condizioni del paziente fino alla prossima settimana, come deciso in accordo con la famiglia, che è sempre presente.

Intanto sul fronte dell'inchiesta proseguono analisi e riscontri per accertare le dinamiche dell'incidente. Al momento resta unico indagato Marco Ciacci, il camionista 44 enne alla guida del tir contro cui il campione si è schiantato, mentre ha preso il via la perizia affidata dalla procura di Siena. Si cerca di capire se la handbike ultra personalizzata di Zanardi, ancora sotto sequestro, possa aver riportato qualche guasto o malfunzionamento prima dell'impatto e se il manto stradale possa aver influito sulla perdita di controllo da parte di Zanardi.

La perizia è affidata a Dario Vangi, docente di progettazione meccanica e costruzione di macchine al Dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Firenze, tra i maggiori specialisti in infortunistica strada. I magistrati senesi hanno anche chiesto al perito di accertare se l'omologazione del velocipede prevedesse la circolazione su strada. Infine la perizia dovrà chiarire le condizioni del manto stradale della provinciale 146 e se, la presenza di buche o malformazioni, possa aver causato un eventuale sbandamento nel controllo del mezzo. Resta poi da accertare se la manifestazione a cui partecipava il corridore era stata organizzata, anche se è stato già chiarito che non trattandosi di una competizione non c'era obbligo di segnalazione del passaggio.

Lucilla Vazza

