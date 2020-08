LA SAGA FAMILIARE

NEW YORK «Meno dramma, più mamma». Così Kellyanne Conway commenta la sua inattesa decisione di dimettersi dalla posizione di consigliere del presidente e occuparsi di più della famiglia. La consulente politica è stata al fianco di Donald Trump sin dalle prime battute della sua campagna elettorale, nel 2016, ed è considerata una delle più fedeli del suo circolo, al punto di essere spesso criticata sulla stampa per la prontezza con cui lo ha difeso anche in situazioni ambigue. Contemporaneamente a queste dimissioni, anche il marito di Kellyanne, l'avvocato George Conway, ha annunciato che si ritirerà dalle attività politiche. Al contrario della moglie, Conway è uno dei repubblicani tradizionalisti che si sono staccati dal partito in protesta contro Trump e hanno fondato un'associazione dal nome Lincoln Project, che secondo alcuni commentatori potrebbe essere un primo passo verso la formazione di un nuovo partito conservatore, di ispirazione repubblicana, staccato dal trumpismo. La decisione all'unisono della coppia Conway sembra sia legata alle uscite pubbliche di uno dei loro quattro figli, la 15enne Claudia, che nei giorni scorsi aveva rivelato di voler ricorrere ai tribunali per ottenere di sottrarsi alla potestà dei genitori. Claudia ha accusato Kellyanne e George su TikTok e su Twitter di averla maltrattata sin da bambina. Non ci sono prove di ciò, solo la sua parola contro quella dei genitori. La giovane, che è una sostenitrice del rivale di Trump, il democratico Joe Biden, accusa la madre di aver rovinato l'armonia della famiglia con la sua carriera politica al fianco di Trump e aver agito per «amore dei soldi e della fama». Ma Claudia si dice arrabbiata anche con il padre, nonostante questi sia un anti-Trump: «Non si è mai curato di me, mi ha maltrattato fisicamente e mentalmente, mi ha sempre sminuito e tormentato». Davanti all'annuncio del padre e della madre di ritirarsi dalla scena politica, «per dedicarsi alla famiglia», la giovane ha avuto una reazione cinica: «Non me ne hanno parlato. L'ho scoperto da twitter. È solo una sceneggiata». Questo dramma familiare si gioca tutto in pubblico proprio quando i repubblicani inaugurano la loro convention. La kermesse, inaugurata ieri sera, sarà molto ridotta rispetto agli altri anni, e in parte si terrà in remoto, ma Trump assicura che sarà spettacolare.

Anna Guaita

