La rottamazione dei Challenger 2 in dotazione all'esercito britannico? «Quanto a carri armati, gli inglesi fanno un passo indietro rispetto alla Nato, che invece sta diventando sempre più pesante», osserva Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali (CESI). «Questo perché sta finendo l'epoca delle missioni di contro-guerriglia come in Afghanistan e Iraq e il problema torna a essere quello legato alle guerre convenzionali e al confronto con Russia e Cina».

Più tecnologia, meno pesantezza per i britannici?

«Le forze armate inglesi, dal punto di vista dottrinale, ormai integrate con quelle americane. I britannici hanno già detto che non faranno più missioni da soli, tipo la spedizione nelle Falkland. Così decidono di aumentare le proprie capacità specialistiche e si affidano ai tank Abrams americani, che sono migliori. In più, la scelta è obbligata da necessità economiche. L'economia inglese oggi non è particolarmente florida, e stanno anche pagando le spese enormi dei contingenti in Iraq e Afghanistan, dove la guerra l'hanno combattuta sul serio, spendendo molti quattrini. E poi, stanno rifacendo il deterrente nucleare che costa un visibilio. Non ci sono i soldi per fare tutto. O aumenti il budget per la Difesa in maniera sensibile, o rinunci ad alcune capacità».

Ci sono altri motivi?

«I Challanger 2 sono stati usati tantissimo, vanno comunque cambiati. Nelle esercitazioni gli inglesi sparano missili veri. I Tornado sono stati dismessi per le stesse ragioni, per le tante ore di volo che hanno fatto. In Siria buttano bombe sull'Isis quasi ogni giorno. Gli Eurofighter britannici hanno capacità realmente offensive, non di sola difesa. Se compro un'auto, il mio amico che lavora come Noleggio conducente e ne compra una lo stesso giorno, la cambierà molto prima e ci spenderà molto di più per mantenerla».

A cosa è servito il Challenger 2?

«Dal punto di vista militare, a fare sì che l'esercito inglese, il primo al mondo ad avere i carri armati nella Prima guerra mondiale, mantenesse una serie di capacità che sono state usate. Industrialmente, a preservare la base di know how per non essere spazzata via dai giganti americani e tedeschi che quanto a tank, con gli Abrams e i Leopard, sono i numeri 1 al mondo. Gli inglesi quello che sanno fare' sono gli uomini, dei grandi combattenti!».

