Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASORicordate questa data: 26 settembre 2021. E questa percentuale: 52 per cento. Per la prima volta un Paese europeo, l'Islanda, ha eletto in Parlamento più donne che uomini. Per la prima volta i 63 seggi dell'Althingi, l'Assemblea unicamerale islandese, saranno occupati da 33 deputate. Gli uomini dunque finiscono in lieve minoranzaCosì, nel giorno in cui l'Imperatrice Angela Merkel lascia la guida del suo Paese, e in fondo anche quella...