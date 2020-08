IL VERTICE

VENEZIA Si terrà lunedì 10 agosto l'incontro chiesto dalle Regioni sul trasporto pubblico locale con i ministri Francesco Boccia (Affari regionali), Roberto Speranza (Salute), Paola De Micheli (Trasporti). Come riferito da Boccia, la richiesta avanzata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, «è subito stata accolta» dal premier Giuseppe Conte. Ma l'incontro si preannuncia aspro.

Sul trasporto pubblico locale le Regioni pretendono infatti chiarezza dal Governo. Perché il testo ipotizzato del nuovo Dpcm da un lato prevederebbe il pieno carico a bordo degli aerei e dall'altro il distanziamento a bordo di treni e bus. Su un punto le Regioni - che finora si sono autoregolate, chi come il Veneto disponendo la massima capienza e chi, come il Piemonte, tornando al 50% dopo l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza - sono concordi: se si diminuissero i posti occupabili, a settembre i ragazzi non avrebbero mezzi sufficienti per andare a scuola. E anche i pendolari faticherebbero a raggiungere il posto di lavoro. Di qui la richiesta delle Regioni: se si dovrà necessariamente viaggiare distanziati, una poltrona sì e una poltrona no come a bordo delle Frecce, allora il Governo dovrà garantire nuovi mezzi «in aggiunta» e ulteriore personale.

CAUTELA

«Occorre collaborazione istituzionale per fare tutto ciò che è possibile per la prevenzione nella fase di ripartenza», ha detto Bonaccini ricordando che «a settembre riapriranno le scuole e riprenderanno a pieno ritmo gran parte delle attività lavorative». Ma quale potrà essere il punto di incontro? Alla cerimonia per i 50 anni delle Regioni, l'altro giorno a Roma, era stato ventilato una sorta di patto tra gentiluomini: consentire cioè alle Regioni di continuare a decidere da sé ed eventualmente non impugnare provvedimenti ritenuti troppo permissivi rispetto alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Un po' la linea del ministro De Micheli quando aveva detto che Roma «decide sull'alta velocità e sui trasporti interregionali». Ieri, però, Boccia sarebbe stato cauto: secondo quanto riportato dall'Ansa, il ministro avrebbe detto che dall'incontro di lunedì bisognerà uscire «con valutazioni condivise ma che rispettano le raccomandazioni di rigore e massima prudenza» indicate dagli scienziati.

LE REAZIONI

«Noi siamo dalla parte della sicurezza però trovo altrettanto inverosimile che si porti avanti questa soluzione per i trasporti - ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia - Io sono per mettere in sicurezza i cittadini, però al Governo mi dovrebbero spiegare una cosa: il 13 aprile ha firmato un accordo con le parti sociali per la sicurezza sul lavoro, dove c'è scritto che due lavoratori, tre, cento, mille lavoratori che lavorano fianco a fianco possono starci otto ore con la mascherina, ma gli stessi lavoratori in autobus non ci possono andare». «Se il Governo intende andare in un'altra direzione - ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - deve fornire alle Regioni, oltre che le risorse necessarie, anche mezzi e personale, altrimenti si rischia che le scuole non si aprano». Tesi ribadita dall'assessore veneta Manuela Lanzarin, presente alla Conferenza: «Se si riduce la capienza devono darci più treni e più personale». In Veneto sono 161.500 i pendolari che usano i treni regionali e si arriva a circa 250mila se si conteggia il trasporto su gomma e la navigazione. Lanzarin, tra l'altro, si aspetta che venga fatta chiarezza, «anche perché in alcune Regioni i sindacati stanno mettendo in discussione le ordinanze».

IL DPCM

Nell'informativa al Senato, il ministro Speranza ha detto che con il prossimo Dpcm, che dovrebbe essere approvato oggi, riapriranno altre attività: «L'idea è far ripartire attività fieristiche e navi da crociera». Confernato l'uso delle mascherine fino a fine mese. No, invece, alla riapertura delle discoteche.

L'ANCI

Intanto in Veneto l'Anci ha trovato un accordo con le associazioni di categoria del trasporto locale: l'impegno è di dare un contributo pari al 40% del corrispettivo che sarebbe spettato alle aziende sulla base dei contratti in essere attraverso i fondi del decreto Rilancio.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

