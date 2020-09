LA RIVELAZIONE

NEW YORK Donald Trump è un imprenditore maldestro, che riesce a perdere soldi in ognuna delle operazioni finanziare delle quali è protagonista. E anche nei rari casi in cui queste producono profitto, i commercialisti che redigono le sue dichiarazioni delle tasse trovano il modo di annullarlo con richieste di deduzioni che vanno dal fantasioso al potenzialmente criminale. Nei primi diciassette anni del secolo il contributo erariale dell'uomo che si professa miliardario è stato dodici volte pari a zero. E quando ha pagato, come è successo nel 2017, l'anno in cui è entrato alla Casa Bianca, l'agenzia delle entrate ha ricevuto da lui la somma di 750 dollari. Una montagna di debiti lo sovrasta e presto si abbatterà su di lui con il peso dei tribunali, nel caso in cui una sconfitta elettorale tra poco più di un mese lo dovesse privare della immunità presidenziale.

IL RESOCONTO

Questo è quanto emerge dal resoconto che il New York Times ha pubblicato sulla base della visione delle cartelle erariali del presidente dall'anno 2000 al 2017. Il quotidiano newyorkese ha vinto la sfida lanciata dallo stesso Trump, che quattro anni fa si era rifiutato di rendere pubbliche le sue dichiarazioni fiscali. Il giornale rifiuta di mostrare i documenti per proteggere la talpa che li ha consegnati, ma fornisce con una serie di articoli informazioni talmente dettagliate da lasciare pochi dubbi sull'effettiva lettura delle cartelle, nonostante la debole smentita: Fake news, notizie false, che lo stesso Trump ha tentato di lanciare domenica sera, mentre le anticipazioni si diffondevano su sei milioni di telefonini degli abbonati del New York Times.

La cifra dei 750 dollari pagati nel 2017 è la più eclatante: batte persino i 754 dollari e 81 centesimi che Richard Nixon contribuì all'erario nel 1971, e la cui scoperta all'inizio del Watergate gli alienò quello che restava del consenso popolare. Ma il vero tesoro di sarcasmo è altrove, è nelle deduzioni reclamate dal presidente. Sappiamo tutti che la cura della sua acconciatura dei capelli, un turbillon incollato dalla lacca per nascondere la calvizie, è un'operazione mattutina di grande cura. Ora sappiamo che tale lavoro di scultura costa ai contribuenti degli Usa 72.000 dollari, più o meno lo stipendio di un insegnante di scuola pubblica con un po' di anni di carriera alle spalle. E visto che la deduzione funziona per il padre, perché negarla alla figlia? Per godere del caschetto d'oro di Ivanka, i suoi concittadini rinunciano a 100.000 dollari l'anno, ovvero la spesa di esercizio di un'ambulanza dei pompieri.

LE CONSULENZE

Donald era costretto spesso a volare da una proprietà all'altra sparse per il mondo prima di arrivare alla Casa Bianca. A pagare il costo degli aerei è stata ancora una volta la comunità, che si è privata di un paio di autobus di linea, e preferisce andare a piedi. Gli statunitensi hanno pagato 26 milioni di dollari in diciassette anni per le consulenze necessarie allo svolgimento degli affari di Trump, 747.000 dollari alla sola figlia Ivanka, la quale è già a libro paga nell'organizzazione. Fosse almeno che gli affari rendessero profitti a loro volta tassabili. No, l'unico guadagno di un certo peso (474 milioni tra royalties e uso del logo) è venuto dallo show The Apprentice, la rappresentazione spettacolare che Trump ha fatto di se stesso come imprenditore di successo. Quando si è trattato poi di investire quei soldi, è stato un disastro. Trump ha perso valanghe di soldi negli alberghi e nei golf club che ha comperato, o meglio li hanno persi i suoi elettori che gli hanno concesso di reclamarli come una deduzione fiscale, e sulla base di queste perdite ha chiesto un rimborso all'erario di 72 milioni di dollari, cifra oggetto di un processo di revisione ormai decennale e ancora non risolto. Se l'imprenditore dovesse soccombere nel giudizio, dovrà pagare interessi e multa fino a 100 milioni, ai quali si aggiungono 474 milioni di dollari in crediti da lui concessi ai compratori degli appartamenti che costruisce, e ormai inesigibili. L'unica proprietà in attivo è la Trump Tower di New York, che genera 20 milioni l'anno. Ma Trump in 37 anni ha pagato solo gli interessi, e il saldo del debito di 100 milioni di dollari diverrà improcrastinabile il prossimo anno.

Flavio Pompetti

