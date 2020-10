ROMA Ci sono state Paola Egonu e Elena Linari, ma anche Rachele Bruni e ora Carolina Morace. Donne di sport, di varie discipline, che hanno deciso di non nascondere più la loro inclinazione sessuale. Con gesti o parole semplici, un bacio in pubblico, una breve dichiarazione. «Sì, ho una fidanzata» ha detto pallavolista azzurra e dell'Imoco Egonu, che come poche altre ha scelto di sfidare il muro di pregiudizio che il mondo dello sport ha alzato intorno alla sessualità. L'ex calciatrice e ct azzurra Morace (foto) ha scelto la via dell'intervista: «Amo una donna, l'ho sposata due volte e ora vogliamo un figlio - ha affermato -, Come mi definisco? Sono una donna che ama una donna». Che ci voglia ancora coraggio per esprimere certi sentimenti specialmente in Italia e soprattutto tra gli uomini, è dimostrato dalla eccezionalità dei momenti di coming out. «Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out - spiega Morace -. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più».

