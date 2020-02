LA RIUNIONE

PADOVA «Sono molto preoccupato. Questo è un virus maledetto, è problematico e sorprende ora dopo ora». Non nasconde la sua apprensione il governatore Luca Zaia, chiamato a fronteggiare l'emergenza coronavirus nella riunione che si è tenuta ieri sera nel quartier generale dell'Ulss 6. Alle 18 il suo ingresso nella sala dove lo attendevano i rappresentanti della Protezione civile, i vertici dell'azienda ospedaliera e dell'Ulss, a cui si sono aggiunti il sindaco Sergio Giordani, il prefetto Renato Franceschelli e l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Riunione fiume per organizzare un cordone sanitario contro la pandemia che atterrisce il mondo intero. Due casi a Vo', centro sugli Euganei, 3.300 abitanti, a non più di 30 chilometri da Padova. Due uomini contagiati, uno di 68, l'altro di 77 anni, poi deceduto in ospedale. Mai usciti dal paese. Ricoverati prima all'ospedale di Schiavonia, poi a Padova. «Ho dato disposizione alla Protezione civile che allestisca un primo campo base con tende riscaldate a Schiavonia - esordisce Luca Zaia -. Si farà lo screening su tutti i dipendenti del nosocomio e sui pazienti. E poi su tutti i cittadini di Vo'». E già ieri, in tarda serata, sono partiti i volontari della protezione civile per allestire la tendopoli nel grande parcheggio del Madre Teresa di Calcutta. «Il campo base - precisa Zaia - servirà se c'è bisogno di un punto di appoggio, ad esempio per fare tamponi o come presidio sanitario. Oppure se qualche lavoratore di Schiavonia vuole restare in osservazione. I pazienti rimangono in Veneto e avranno le cure nelle sette malattie infettive della regione».

«Svuotiamo l'ospedale su mia volontà, progressivamente - dice ancora il presidente - tenendo monitorate le condizioni di salute di tutti. No al panico, però. Ne ho parlato con Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione civile. Voglio dare una risposta forte. Come svuotare Schiavonia? Non ricoverare più nessuno. La permanenza media è di 6 giorni. Quindi fra sei giorni sarà vuoto».

ORIGINE

E, ancora, su i due uomini di Vo': «Arriveremo all'origine, perché questi sono contagi secondari, e ciò significa che c'è un contagiato primario. Cercheremo di capire in base alla catena delle relazioni cosa è accaduto, perché questi sono due cittadini che condividevano assieme la passione per le carte». Al termine della riunione, ecco le misure straordinarie prese in accordo con il ministero della Salute. È Francesca Russo, direttore del dipartimento di prevenzione della Regione, a elencarle. Riguardano la popolazione di Vo' e l'ospedale di Schiavonia dove sono stati ricoverati i due pazienti (uno per 10 giorni), prima di essere trasferiti a Padova.

Per Vo', luogo d'origine dei due contagiati da coronavirus, viene decisa la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, anche religiose, delle attività commerciali (ma non di pubblica utilità e servizi essenziali) e lavorative, sportive, ludiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. «Stessa regola anche per gli studenti che frequentano la scuola al di fuori del Comune - afferma Francesca Russo - tranne per gli universitari che possono utilizzare il computer. Vietate, inoltre, le fermate dei mezzi pubblici e deciso l'avvio dello screening a tutta la popolazione». Per i contatti stretti e per i familiari dei due casi conclamati avviato un controllo approfondito con test e esami e isolamento fiduciario con sorveglianza attiva: saranno contattati due volte al giorno dal personale medico per valutare le loro condizioni fisiche.

PREVENZIONE

Ma in via preventiva tampone a tutti i cittadini di Vo' Euganeo e a coloro che si presenteranno nelle strutture sanitarie, dell'intero Veneto, con sintomi compatibili.

Provvedimenti specifici per quanto riguarda il nosocomio di Schiavonia. «L'ospedale è chiuso - spiega Francesca Russo - le attività programmate sono sospese. Tampone previsto in tutti i reparti, anche per quelli che non sono stati direttamente interessati dall'ingresso e dalla permanenza dei due contagiati. Ma in questi ultimi verrà ripetuto perchè c'è un periodo di incubazione». Si tratta del Pronto soccorso, della Medicina interna, della Geriatria e della Rianimazione, ma solo per uno dei due pazienti. «Se gli operatori sanitari dovessero risultare negativi al tampone andranno a casa in isolamento fiduciario. Coloro che non vogliono andare potranno essere sorvegliati in ospedale».

In totale verranno effettuati test su 300 pazienti dell'ospedale di Schiavonia, su 600 operatori sanitari e su i 3.300 abitanti di Vo'.

Le misure hanno effetto immediato e per 14 giorni a partire dal 19 febbraio, giorno in cui è comparsa la sintomatologia. Infine, il test per il coronavirus verrà inserito nella diagnosi differenziale della sindrome influenzale, non solo a Vo' ma in tutta la regione. Quanto ai tempi previsti per l'esito degli esami effettuati su i due contagiati inviati allo Spallanzani di Roma, si tratterebbe di ore. Oggi, intanto, unità di crisi a Marghera nella sede della Protezione civile.

Afferma Zaia: «Ho avuto modo di sentire il premier Giuseppe Conte, più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e anche Borrelli. E domattina (oggi, ndr) ci collegheremo con Speranza che ci ha dato la disponibilità a venire».

Donatella Vetuli

