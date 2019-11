CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RISPOSTAVENEZIA Si dividono tra contrari, favorevoli e chi è fiducioso che qualche margine di miglioramento ancora ci sia. Tutti convinti che un tavolo comune sia comunque utile. I parlamentari veneti rispondono all'appello lanciato dal neo presidente di Confindustria regionale Enrico Carraro, per bloccare le tre nuove imposizioni fiscali contenute nella finanziaria. Plastic-tax, sugar-tax e tassazione sulle auto aziendali sarebbero deleterie per le imprese e «metteranno in serie difficoltà interi comparti del tessuto produttivo della...