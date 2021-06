Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RISPOSTANEW YORK Dazi Usa in arrivo per le esportazioni di Italia, Regno Unito, Austria, Spagna, Turchia e India. La rappresentante per il Commercio dell'amministrazione Biden, Katherine Tai, ha comunicato ieri la decisione di tassare del 25% l'export dei sei paesi per un valore complessivo di circa due miliardi di dollari, in risposta al prelievo fiscale che i rispettivi governi hanno iniziato ad applicare nei confronti delle imprese...